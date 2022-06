Leontine Ruiters gaat voor hét trendkapsel van deze zomer

Er hangt zomer in de lucht! De afgelopen tijd ondergingen heel wat BN’ers een metamorfose. Actrice Sarah Chronis gaat tegenwoordig door het leven als brunette, zangeres Maan koos voor een bob en een nieuwe haarkleur en ook actrice Barbara Sloesen ging voor een korte coupe. En nu is het de beurt aan Leontine Ruiters om met haar kleine metamorfose te pronken.

‘Gelukkig nieuw haar’ voor Leontine Ruiters

Leco is maar wat trots op zijn creatie. ‘Gelukkig nieuw ‘haar’ voor Leontine’, schrijft-ie bij de foto’s. ‘Een korte bob met laagjes in de contourlijn en warme high- en lowlight. Let the summer begin! Ik hou van een bob en ik hou van haar en haar haar. Glad gekruld naar binnen naar buiten in de rollers of juist pokerstraight. Love it.’

Metamorfose

‘Mijn eigen ti-ta-tovenaar’, reageert Leontine grappend onder de foto’s. Ondertussen stromen de complimenten binnen. ‘Bij deze prachtige vrouw staan alle kapsels mooi’, schrijft iemand. Een ander: ‘Supermooi, vlot en stijlvol.’ Ook vriendin en collega Quinty Trustfull laat weten dat ze de nieuwe look van Leontine ‘prachtig’ vindt.

Het is even wennen, maar Leontine gaat dus niet langer als een Borsato, maar weer als een Ruiters door het leven. Leontine en Marco Borsato zochten in het verleden steun bij dit medium:

Bron: Instagram