In een persoonlijke post op Instagram staat Leontine stil bij dat verlies.

Beladen maand voor Leontine Ruiters

“De maand mei is misschien wel mijn favoriete maand”, begint Leontine haar verhaal onder een foto van haar en haar moeder. “De kille, grijze winter is voorbij en de zon laat zich weer regelmatig zien en haar warmte voelen. De natuur is ontwaakt en showt haar schoonheid, alles staat in bloei en er zijn weer volop prachtige bloemen te verkrijgen, waaronder mijn favoriete pioenrozen.” Maar het is dus ook de maand waarin ze haar ouders verloor.

Verdriet en dankbaarheid

Haar vader overleed op 9 mei 1996 en haar moeder op 19 mei 2017. “Mama werd op 24 mei, op haar verjaardag, begraven en dat was eigenlijk heel bijzonder. Tuurlijk was er veel verdriet maar vooral ook heel veel dankbaarheid”, schrijft Leontine. Leontine omschrijft hoe de kleinkinderen ‘om haar kist heen hebben gedanst, zoals zij altijd met hen om de tafel deed toen ze klein waren’.

Haar post sluit ze af met een felicitatie aan haar moeder. “Lieve mama, gefeliciteerd, maak er daarboven met papa een feestje van.”

Van Leontine Borsato naar Leontine Ruiters

Leontine heeft afstand gedaan van de naam Borsato en gebruikt sinds april weer haar meisjesnaam Ruiters. Dat maakte ze op een bijzondere manier bekend: via een Q&A op het account van haar hondje Obi Ruiters. Hier vroeg een volger waarom het hondje Ruiters als achternaam heeft en niet Borsato. Daarop reageerde de beheerder van het account: “Goede vraag. Mama Leontine heet officieel weer Leontine Ruiters.”

