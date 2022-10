Leontine Ruiters vertelt in déze video hoe ze haar nieuwe liefde ontmoette: “Zij heeft mij gekoppeld”

Grappig genoeg doet ze dat niet via een van haar eigen socialmediakanalen, maar via het Instagram-account van een vriendin. Dit is niet zomaar een vriendin, maar de gemeenschappelijke vriendin die Leontine aan John heeft gekoppeld.

Leontine Ruiters over nieuwe vlam

Het gaat om Merel von Carlsburg. Zij vierde deze week haar verjaardag en Leontine was te gast. Samen maakten ze een video waarin ze vertellen dat Merel haar aan John heeft voorgesteld en deze video plaatsten ze op Merels Instagram Stories.

Openhartig in video

“Wij zaten hier laatst ook, maar daar gaan we lekker niet over vertellen”, begint Merel de video. Leontine denkt daar anders over: “Jawel, dat gaan we wel vertellen.” Het lijkt er dus op dat Leontine niet langer geheimzinnig wil doen en van de daken wil schreeuwen hoe blij ze is.

Zij heeft mij gekoppeld

Leontine vertelt: “Wij zaten hier buiten, weet je nog? En toen waren er mannen bezig, met enorme herrie, aan de weg. Toen hebben wij het over een date gehad voor mij. Want zij heeft mij gekoppeld”, zegt ze wijzend naar Merel.

Vol vlinders

En die koppelpoging pakte zeer goed uit. “Nu zitten we hier weer en zitten we vol vlinders!”, laat Merel weten. Leontine knikt stralend. “Hoe leuk is dat?”

John Huiberts’ carrière

John liet al eerder van zich horen. “Het klopt dat wij elkaar aan het ontdekken zijn en dat is heel fijn en leuk”, liet hij weten. Benieuwd hoe de multimiljonair eruitziet en naar zijn carrière? Klik dan hier.

Entertainmentjournalist Matthijs Albers duikt in het liefdesleven van Nicole Kremers vóór ze in het leven kwam van reality-tv-ster Peter Gillis:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram