Leontine steunt Marco Borsato: “We staan allemaal achter hem”

Gelukkig zit ze nu beter in haar vel na alle ellende die ze op haar bordje kreeg.

Lastige periode

Vooral de afgelopen winter hakte erin bij Leontine Ruiters. Ze had de neiging zichzelf te verstoppen en alles alleen op te willen lossen. “Er kwam toen veel bij mij binnen. De scheiding, het gemis van mijn gezin, dat was heel lastig. Ik weet dat het niet goed is, maar ik vind het moeilijk om mezelf te laten zien als het slecht met me gaat.”

De breuk met Marco deed haar veel pijn. “Als je zo lang samen bent geweest en allebei je eigen rol en plekje in dat huwelijk hebt, dan is het heel moeilijk om jezelf daarna weer te herontdekken.” Ze vond het lastig om alleen te moeten leven en was bang voor de toekomst. “Er speelt natuurlijk veel rond Marco. We steunen hem als familie heel erg, maar dan nog speelt het een grote rol binnen ons gezin.”

Vertrouwen in Marco

Het gezin Borsato is overtuigd van Marco’s onschuld. Het vertrouwen in hem sleepte haar door deze periode heen. “Wij staan allemaal achter Marco. Ik vind het alleen lastig om over hem te praten, omdat hij dat zelf helemaal niet doet. Er zal echter een moment komen waarop hij dat wel gaat doen.”

Rust in het gezin

Voor nu focust ze zich op het welzijn van haar gezin en hoopt ze dat de rust snel zal wederkeren. “Ik hoop dat Marco en ik in de toekomst opa en oma kunnen worden van onze kleinkinderen, en dat mijn kinderen zich kunnen ontplooien, ondanks de situatie die rond hun vader speelt.”

Bron: Nouveau