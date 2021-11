Leuk babynieuws: ‘Expeditie Robinson’-kandidaat René van Meurs wordt vader

Hij wordt namelijk vader! Op Instagram laat hij weten dat zijn vriendin in verwachting is.

Met z’n drietjes

Bij een kiekje van hen samen schrijft hij: “Dit vind ik een heel fijn plaatje. Dit is de eerste foto van ons tweetjes, terwijl we weten dat we vanaf komend voorjaar met zijn drietjes zullen zijn!”

Zoon of dochter?

René onthult gelijk of de twee een zoon of dochter zullen krijgen: het wordt een jongen! Als tweede foto is een echofoto te zien. “Babyboy incoming, handje in de lucht!”, schrijft hij hierbij.

Vriendin Anaïs

Hij voegt nog wat lieve woorden voor zijn vriendin toe: “Zo trots en gek op m’n lieve Anaïs, die de wereld en m’n leven oneindig veel leuker maakt. Zin in ons nieuwe avontuur samen!”

Bron: Instagram