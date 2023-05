Leuk babynieuws: Luuk Ikink voor de derde keer vader geworden

Op Instagram deelt Simone een foto van ‘het mooiste moederdagcadeau’.

Enorm trots

Het mannetje heeft de naam Hielke Ingmar Ikink gekregen. ‘Hij is alles waar we op hoopten. Enorm trots op hem, mezelf, ons gezin’, schrijft Simone bij het zoete kiekje. Hielke is het derde kindje van Luuk en Simone. In september 2018 is Jelka geboren en in oktober 2015 kregen ze hun eerste zoontje Lieuwe.

Verrassing van Luuk Ikink

Luuk maakte afgelopen november bekend dat hij en zijn vrouw een derde kindje verwachtten. Hij vertelde het babynieuws in RTL Boulevard bij het bespreken van de Instagram-foto’s van sterren. Het kwartje viel niet meteen en zijn collega’s zaten hem verward aan te kijken. Gelijk daarna gaf hij het verlossende woord: “We mogen het vanaf vandaag vertellen. Simone is in verwachting van ons derde kindje.” Pas toen reageerden zijn collega’s laaiend enthousiast.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 🌻Simone Wijnands (@simonewijnands_) op 14 May 2023 om 6:21 PDT

Bron: Instagram