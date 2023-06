Leuk babynieuws! Radio-dj Jeroen Nieuwenhuize is vader geworden (en zó heet de kleine)

Och, wat zoet!

Jeroen Nieuwenhuize is vader geworden

‘Dit is onze lieve kleine Amber Jade Nieuwenhuize. Gisteren is ze om 20.24 geboren’, schrijft het koppel bij een paar lieve foto’s. ‘Een beetje te vroeg, maar zo hebben we toch nog een tweeling.’ Tessa en het kleine meisje maken het allebei goed. ‘We zijn helemaal in de roze wolken.”

Hartverscheurend nieuws in 2021

Jeroen en Tessa zijn al samen sinds 2015 en kregen in 2021 hun eerste kindje, maar kort na de bevalling moest het stel alweer afscheid nemen van hun kleine mannetje. ‘Onze grootste droom is veranderd in een nachtmerrie’, schreef Jeroen toen bij het hartverscheurende nieuwtje op Instagram. ‘We hebben onze prachtige zoon Jayden James Nieuwenhuize maar kort in onze armen mogen sluiten. Nu is hij voor altijd in ons hart. Rust zacht mijn lieve zoon.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝕋𝕖𝕤𝕤𝕒 𝕂𝕠𝕣𝕥𝕝𝕖𝕧𝕖𝕣𝕤 (@tessakortlevers) op 15 Jun 2023 om 1:17 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Jeroen Nieuwenhuize (@jeroen_nieuwenhuize) op 15 Jun 2023 om 1:29 PDT

Bron: Instagram