Leuk: ‘De slimste mens’ komt met extra seizoen met alleen oud-finalisten

Er komt ook een speciale online editie van de spelshow, waarin zestien oud-finalisten tegen elkaar strijden.

De kandidaten

Welke oud-finalisten er meedoen? Een aantal zijn al bekend. In de trailer van de online editie zien we namelijk al een aantal kandidaten in de deelnemersstoelen zitten. Onder andere Francis van Broekhuizen, Jeroen Kijk in de Vegte, Klaas Dijkhoff en Marieke van de Zilver. Kijk zelf maar even. Wie spot jij?

Extra editie van ‘De slimste mens’

De speciale finalisten-editie gaat er anders uitzien dan normaal. De reeks bestaat uit vijf afleveringen. Iedere aflevering zullen er vier kandidaten tegen elkaar spelen, in plaats van drie. De winnaar van de aflevering krijgt automatisch een plekje in de finale op vrijdag 19 augustus. De winnaar van die aflevering mag zichzelf de ‘Allerslimste mens’ noemen.

Startdatum

De online serie, genaamd De slimste mens: All Stars, is vanaf 22 juli te zien op NPO Start. Net als de reguliere reeks, die op 11 juli op televisie start, wordt het gepresenteerd door Philip Freriks, bijgestaan door jurylid Maarten van Rossem.

Seizoen 19

Het vorige seizoen van De slimste mens werd gewonnen door Jacob Derwig. Het seizoen was mede bijzonder dankzij de deelname van de inmiddels overleden Jan Rot. Hij was toen al terminaal ziek en had als grote wens om nog een keer mee te doen aan het programma.

Bron: KRO-NCRV