Leuk: er komt een internationale versie van ‘The masked singer’

Aan deze competitie mogen sterren uit de nationale shows meedoen. Wij zijn heel benieuwd welke bekende Nederlander er voor het programma gevraagd gaat worden.

Internationale versie The masked singer

De gemaskerde sterren zullen tegen elkaar strijden om de titel The global masked singer champion. De show wordt geproduceerd door MBC America en uitvoerend producent Craig Plestis van Smart Dog Media.

Ook op de Nederlandse tv?

Dat het spektakel op de Amerikaanse televisie zal verschijnen staat vast, maar wij hopen natuurlijk van harte dat het ook bij ons zal worden uitgezonden. Of dat zo is, is nog niet bekend, net als dat het nog niet duidelijk is welke landen er zullen deelnemen.

Plekje in de show

Maar aangezien het een gaat om een wereldwijde editie én het programma in ons kikkerlandje mateloos populair is, gaan we er toch vanuit dat er een Nederlandse ster een plekje in de show krijgt.

The masked singer in 56 landen

Uitvoerend producent Craig Plestis streeft er in ieder geval wel naar om alle 56 landen waarin The masked singer nu wordt uitgezonden een rol in de internationale show te geven: “Dit project is mijn droom sinds ik me realiseerde dat The masked singer een wereldwijd fenomeen zou worden, na het succes van het format in de VS. Het bestaat nu in meer dan 56 landen en ik kan niet wachten om afgevaardigden van elk land samen te brengen, in gloednieuwe kostuums, voor een epische competitieserie die over de hele planeet wordt uitgezonden.”

Zuid-Korea

Het programma komt oorspronkelijk niet uit Amerika, zoals je misschien zou vermoeden. Het werd in 2015 voor het eerst uitgezonden in Zuid-Korea. Daar werd het King of masked singer genoemd. Maar Craig Plestis was er snel bij en haalde het programma direct naar Amerika toe, nadat hij het in Zuid-Korea zag.

Misschien gaan we Sandra Kim wel in de internationale versie van het programma zien. Sandra deed in België namelijk mee aan The masked singer:

Bron: RTL Boulevard