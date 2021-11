Leuk nieuws: Debbie van 'B&B vol liefde' is verliefd Beeld B&B Vol Liefde

Leuk nieuws: Debbie van 'B&B vol liefde' is verliefd

In B&B vol liefde zagen we hoe Debbie Breg haar bed and breakfast Casa Santangelo runde in het Italiaanse Salerno. Ze kreeg de ene na de andere enthousiaste man over de vloer, die allemaal hoopten in Debbie de ware te vinden. Dat mocht helaas niet zo zijn.