Leuk nieuws: het lijkt erop dat spelprogramma ‘Eén van de acht’ terugkomt op de buis

‘één van de acht’

Het programma was bij de VARA van 1969 tot 1973 op de buis. De kijkcijferhit werd niet alleen door Mies Bouwman gepresenteerd. Ook Jos Brink en Lucie de Lange waagden zich er later nog aan, voor RTL. In 1995 deed Paul de Leeuw een eenmalige aflevering, en in 2008 nam Henny Huisman een aantal uitzendingen voor zijn rekening. Naar aanleiding van Mies Bouwmans overlijden in 2018 werd als eerbetoon bovendien een oude aflevering van Eén van de acht herhaald.

Talpa

Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat het oorspronkelijke programma te zien was, en dat is natuurlijk al reden genoeg voor een terugkeer. TV Depot Nederland denkt te weten op welke zender het programma zal komen én speculeert over een mogelijke presentator: “Binnenkort keert het spelprogramma dus terug op televisie, ditmaal bij Talpa, dat betekent dat het programma zeer waarschijnlijk op SBS6 te zien zal zijn. Dan is de grote vraag wie Mies Bouwman gaat opvolgen: wordt het Paul de Leeuw, die vrij is om het voor SBS6 te werken en het in 1995 eenmalig presenteerde, wordt het Rob Kemps die met groot succes ‘Licht uit, spot aan’ mocht zeggen toen Linda de Mol afwezig was bij Ik hou van Holland en nu geen programma heeft, wordt het de regerend tv koningin Linda de Mol of wordt het Henny Huisman die Eén van de acht al eenmalig presenteerde in 2008?”

Hoe ging het ook alweer?

Weet je nog hoe het spelletje ging? Een opfrisser: vier tweetallen namen het tegen elkaar op tijdens allerlei verschillende spelletjes. Twee personen bleven over en die mochten tegen elkaar strijden in de eindronde. In die ronde werden drie vragen gesteld en degene met de meeste goede antwoorden won. Het bekendste onderdeel uit het programma was ‘de lopende band’. Hierbij moest de kandidaat zoveel mogelijk prijzen op de band onthouden. Wat-ie later nog kon opnoemen, mocht mee naar huis worden genomen.

