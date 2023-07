Leuk nieuwtje! Remco uit ‘MAFS’ is weer gelukkig in de liefde

Hij is namelijk tóch gelukkig in de liefde.

‘Married at first sight’

Even leek het erop dat de meeste matches van seizoen 8 van Married at first sight geslaagd waren. Aan het einde van het seizoen hielden namelijk meer stellen hun trouwringen om dan er werden ingeleverd. Toch bleek dit te mooi om waar te zijn. Inmiddels is bekend dat Loes en Wichian en Maarten en Richelle uit elkaar zijn. François, die in de show scheidde van Wilfred, heeft zelfs al een nieuwe liefde gevonden. Dat geldt nu ook voor Remco.

Remco en Paula in ‘MAFS’

Remco en Paula leerden elkaar, net als alle andere MAFS-koppels, pas kennen op de bruiloft. Het werd al vrij snel duidelijk dat het ’m tussen hen niet ging worden. Waaraan dat precies lag? Geen idee. Het was gewoon een ijskoude match. Er was geen gevoel en ze gaven de liefde beiden eigenlijk geen kans. De twee waren non-stop aan het kibbelen en namen elkaar van alles kwalijk.

Tijd voor iets nieuws

Inmiddels is het mislukte liefdesexperiment voor Remco een afgesloten hoofdstuk. Hij wil zich namelijk focussen op een nieuwe persoon in zijn leven. In de radioshow Toastje kaviaar verklapt hij dat hij weer gelukkig is in de liefde.

Gelukkig in de liefde

“Tja, hoe zeg je dat officieel”, zegt hij verlegen. “Het is nog pril. Er is wel iemand met wie ik het heel leuk heb.” Hij blijft een beetje vaag, dus al snel wordt de vraag gesteld of hij dus weer gelukkig is in de liefde. Hij antwoordt volmondig: “Ja.” Meer informatie over zijn nieuwe vlam, zoals haar naam, laat Remco nog niet los. “Dat volgt.” Wordt dus vervolgd...

Bron: Toastje Kaviaar