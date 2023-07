Leuk vooruitzicht: het nieuwe seizoen van Flikken Rotterdam is vanaf déze datum te zien

Flikken Rotterdam is een spin-off van de populaire serie Flikken en Flikken Maastricht. Van Flikken Rotterdam zijn tot nu toe zes seizoenen gemaakt en binnenkort kunnen we dus het zevende seizoen ook verwachten.

Bekende gezichten

In Flikken Rotterdam gaan de hoofdrolspelers de strijd aan met de criminaliteit in Rotterdam. De hoofdrollen worden gespeeld door Mark van Eeuwen (Dries), Ortál Vriend (Noucha), Cees Geel (Stan) Anneke Sluiters (Carolien) en Huub Stapel (Hein Berg). In het nieuwe seizoen staat ze natuurlijk weer allemaal bloedstollende situaties te wachten, die zich stuk voor stuk in Rotterdam afspelen.

Vanaf september weer te zien

Het zevende seizoen van de populaire politieserie is vanaf vrijdag 15 september weer wekelijks te zien op NPO 1. Ook dit seizoen zal, net zoals de vorige zes seizoenen, bestaan uit tien afleveringen. Dat betekent dat je tot eind november van deze serie kunt genieten. Hoe leuk is dat?

Bron: RTL Boulevard