Leuk vooruitzicht: ‘Het perfecte plaatje’ keert terug met een extra lang seizoen

En daar hoef je niet eens zo lang op te wachten: dit najaar is de nieuwe reeks Het perfecte plaatje al te zien.

Maurice Lede wint ‘Het perfecte plaatje’

Woensdagavond was de spannende ontknoping te zien: Thomas Berge, Jochem van Gelder en Maurice Lede namen het in Argentinië tegen elkaar op in de finale en presentator Maurice ging er uiteindelijk met de winst vandoor. Hoewel fans natuurlijk erg uitkeken naar de finale, betekent het ook dat ze het weer even zonder het programma zullen moeten doen de komende tijd. Dit najaar staat ze echter een extra lang seizoen te wachten, zo onthulde presentator Tijl Beckand gisteravond.

Over Het perfecte plaatje

In Het perfecte plaatje gaan tien bekende Nederlanders met een passie voor fotografie de strijd met elkaar aan om de beste foto te maken. Elke week zijn er thema’s waarbinnen verschillende opdrachten uitgevoerd moeten worden. Deze opdrachten worden beoordeeld door vaste juryleden en wisselende gastjuryleden die de deelnemers tips geven bij het betreffende thema.

Bron: RTL Boulevard