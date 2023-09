Lief! Déze ‘Een huis vol’-kinderen hebben verkering met elkaar

De familie Blom, de familie Nagelkerke, de familie Wildeman en de familie Cudogham waren allemaal van de partij. Met z’n allen gingen ze kijken naar een aflevering van Een huis vol.

Alle gezinnen uit ‘Een huis vol’ samen

De zevenjarige Julian van de familie Blom besloot tijdens de ontmoeting verkering te vragen aan de kleine Giovanna van de familie Wildeman. Het is nu dik aan tussen de twee. En dit komt niet uit de lucht vallen!

Verliefd

Priscilla, de moeder van Giovanna, had namelijk op Instagram al laten weten dat haar dochter een oogje heeft op Julian. Toen het mannetje zeven werd, schreef Priscilla onder een verjaardagskiekje van hem: ‘Gefeliciteerd, Giovanna is helemaal verliefd op hem.’

Verkering

Blijkbaar zorgde dit ervoor dat Julian de stoute schoenen aan durfde te trekken, want de familie Blom post nu een lieve foto van de twee kinderen samen: ‘Een geweldige ontmoeting met alle families van Een huis vol. En ja, Julian heeft verkering gevraagd aan Giovanna.’ Lief! Fans van het programma reageren razendenthousiast: ‘Wat een leukers bij elkaar!’

Kiekjes

Dankzij deze gezellige get together zijn er een boel leuke kiekjes van de families naar buiten gekomen. Kijk maar even:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Familie Blom (@familie_blom) op 7 Sep 2023 om 0:33 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Priscilla en Lukas wildeman (@familie_wildeman) op 7 Sep 2023 om 1:25 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Fam Cudogham (@familiecudogham) op 7 Sep 2023 om 1:25 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Familie Blom (@familie_blom) op 7 Sep 2023 om 1:25 PDT

Georgina Verbaan en Patrick Martens zijn al een lange tijd goed bevriend en presenteren samen in de nieuwe datingshow ‘Date Smakelijk’. In deze show maken deelnemers een gerecht voor hun potentiële nieuwe liefde. LibelleTV legt hen een aantal dilemma’s voor: wie heeft er bijvoorbeeld een verborgen talent?

Bron: Instagram