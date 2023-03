Lief: nieuwe ‘GTST’-romance tussen twee personages met het syndroom van Down

Het draait allemaal om Pim, de buurtsupermarktmedewerker met het syndroom van Down, die wordt gespeeld door Nando Liebregts.

De 27-jarige acteur is op bijzondere wijze in de soap terechtgekomen. Hij was te gast in de talkshow van Humberto Tan en liet daar op live televisie weten dat hij een rol in GTST ambieerde. De makers van de soap lieten zijn wens in vervulling gaan en gaven hem een gastrolletje. Inmiddels zit hij al sinds april vorig jaar in de serie en lijkt hij een vast gezicht in Meerdijk te worden.

Pim wordt verliefd in ‘GTST’

Zijn personage Pim doet het goed in de buurtsuper, maar in de liefde wil het nog niet helemaal vlotten. Hij was ontzettend verliefd op Demi Verduyn (gespeeld door Noa Zwan), maar het was niet wederzijds. Pim liep een gebroken hart op, en al helemaal toen bleek dat Demi liefde vond bij verpleger Jesse.

Klant van de supermarkt

In de nieuwe maandtrailer van GTST is te zien dat Pim opnieuw verliefd gaat worden op een klant van de supermarkt. Hoe dit meisje heet, weten we niet. In elk geval gaat het om een blondine die, net als Pim, het syndroom van Down heeft. “Ik ben verliefd”, horen we hem in de trailer zeggen.

Reacties

Kijkers zijn nu al enthousiast: ‘Ah wat leuk voor Pim’, reageert een kijker op de maandtrailer. ‘Pim is zo’n lieverd, en dan dit meisje, echt schattig!’ schrijft een ander. Hoe het afloopt tussen de twee, zie je iedere maandag tot en met donderdag in GTST om 20:00 uur bij RTL 4.

