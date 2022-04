Liefdesnieuws: actrice Anouk Maas stelt haar nieuwe vriend voor

De knapperd in kwestie heet Nigel. Anouk deelt wat lieve kiekjes met haar nieuwe vlam.

Anouk Maas is verliefd

Bij die foto’s schrijft ze: “Ja, Ik ben verliefd! Het is heerlijk om dit te voelen, te ontvangen en te geven. Met jou kan ik gewoon zijn. Als ik bij je ben of aan je denk krijg ik kriebels in mijn buik en een glimlach op mijn gezicht. (Ja, super corny...) Jij bent er voor mij, je kunt me dragen en maakt me aan het lachen. Wat is het fijn met jou. Jij. Ik. Wij. Samen.”

Lieve foto's

Ze zit zo op een roze wolk dat ze verwacht de komende tijd een boel verliefde kiekjes te gaan delen: “Voor jullie even een spam aan foto’s van ons. En ik kan niet beloven dat het bij deze post blijft... en anders scrol/klik of swipe je gewoon lekker door!”

Felicitaties

Anouk ontvangt veel felicitaties op dit mooie liefdesnieuws. Ook van bekend Nederland. Onder andere Tanja Jess, Isa Hoes en Glen Faria laten weten blij voor haar te zijn.

Nigel deelde al zoete beelden

Als je Nigel volgt, had je dit prille liefdesnieuws al eerder kunnen ontdekken. Hij plaatste namelijk vorige maand al foto's én een zoetsappige video op Instagram. Lief!

Bron: Instagram