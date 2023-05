Lieke van Lexmond verkoopt huis voor 5 miljoen en zó ziet-ie eruit

Op de website van een makelaarskantoor is te zien dat ze het aanbieden voor een bedrag van 5,5 miljoen euro.

392 vierkante meter

Voor dat bedrag krijg je ook wat: het herenhuis stamt uit 1862 en heeft een oppervlakte van maar liefst 392 vierkante meter. Het pand telt twaalf kamers, waaronder een slaapkamer met een open haard, en een achtertuin die grenst aan het Vondelpark. Als de toekomstige bewonder even geen zin heeft om de trap op te lopen, is dat geen probleem. Het huis beschikt over een lift.

Persoonlijke aanbeveling

Lieke en Bas hebben een persoonlijke aanbeveling achtergelaten op de website. “Vanuit het hart gesproken, unieke jaren van ons gezin hebben we hier mogen beleven en we houden zielsveel van dit huis. De ruimte, de sfeer en het kunnen ontvangen van vrienden en familie is wat we het meest zijn gaan waarderen”, zeggen ze.

‘Niet over de top als Zuid’

Volgens het stel is de buurt fijn en gemakkelijk, omdat het niet ‘over de top is als Zuid’. “We hopen dat ons heerlijke huis bewoond zal gaan worden door mensen die hetzelfde zullen ervaren.”

Bron: RTL Boulevard