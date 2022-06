Bijna een jaar geleden lagen Lieke van Lexmond en haar zus Jetteke onder vuur vanwege hun maankalender en hun mening over vaccinaties. Er ontstond uiteindelijk zoveel ophef over het duo, dat de Rituals, waarmee ze een samenwerking waren aangegaan, een pagina op hun website over de zussen besloot offline te halen. Kort daarna lag Lieke opnieuw onder vuur, ditmaal vanwege ‘helende edelstenen’ die ze in haar webshop verkocht, maar die nep bleken te zijn.

“Nee dat is helemaal niet waar”

Nadat Lieke welgeteld een minuutje over de film heeft kunnen praten, besluit Fidan te vragen naar haar zakelijke jaar die volgens haar niet zo succesvol was en dan ook met name naar de bewering van ‘Radar’-presentatrice Antoinette Hertsenberg, die de moonkalender onder de loep nam en concludeerde dat het toch wel erg neigde ‘naar het geven van medische adviezen’. “Wat ik er zelf van heb meegekregen is dat het toch wel aardig richting het geven van medische adviezen ging”, zo begon Fidan het gesprek. Lieke is het daar niet mee eens. “Nee, maar dat is helemaal niet waar. Nee, helemaal niet. Wij geven absoluut geen medische adviezen. Ik ben geen arts, ik ben geen dokter.”

“Ik wil er ook niet te diep op ingaan”

Fidan bleek echter niet van plan om op te geven. “Nou ja, de stand van de maan en ‘deze maand is het misschien niet handig om je te laten behandelen aan je spataderen’ bijvoorbeeld… Dat gaat wel richting medisch advies.” Lieke blijft bij haar standpunt. “Nee, maar dat staat er niet in hoor. Dat soort dingen vertellen wij helemaal niet. Absoluut niet zelfs. Weet je wat het is? Ik wil er ook niet te diep op ingaan, want ik ben hier voor de film.”

Niet van plan om op te geven

Helaas voor Lieke blijft Fidan het onderwerp aansnijden en dan met name het Moederhart-manifest dat Lieke aan het begin van de coronapandemie ondertekende. Een onderwerp waar Lieke het al helemaal niet over wil hebben: “Maar we gaan nu iets heel politieks aan. Ik zit hier als enige niet uit de politiek aan tafel. Volgens mij hebben we genoeg gehoord”, zo probeerde ze Fidan uit te leggen. De presentatrice bleek daar echter niks van te willen weten. “Waarom is het iets politieks dan? Ik vroeg alleen waarom je dat dan tekent en begrijp je de kritiek erop?”

“Belangrijke boodschap”

“Nee, ik begrijp het niet”, zo stamelde Lieke. “Ik heb iets getekend, helemaal in het begin toen het net naar buiten kwam. Toen was het voor mij als moeder alleen een belangrijke boodschap dat je altijd je kinderen beschermt, wat er ook gebeurt. Dus als er iets gebeurt wat misschien op dat moment nog niet genoeg getest is en nog niet aan de orde is voor kinderen…”

Lieke blijkt zelf ook niet zo blij te zijn met het feit dat ze maar 1 minuut over de film kon praten en dat de rest van het gesprek over iets heel anders ging.

Bron: NPO