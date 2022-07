Lieve foto’s: André van Duin voor het eerst op de rode loper met nieuwe vriend Fernando

De twee bezochten het gala ter ere van het 60-jarige bestaat van het Nationale Ballet.

André van Duin en Fernando op de rode loper

LINDA sprak André op de rode loper aan en vroeg hem wie hij bij zich had: “Mijn partner, Fernando.” “Hoe is het om voor het eerst samen op een rode loper te staan?” werd hem vervolgens gevraagd. “Ja, even wennen”, aldus André.

Reactie Fernando

Fernando laat weten dat hij het wel gewend is om op de rode loper te staan: “Dat heb ik in Spanje veel gedaan. Ik ben danser geweest bij het Nationale Ballet in Spanje.”

Prille liefde

André en Fernando zijn pas een paar maanden samen, maar kennen elkaar al 40 jaar. Fernando heeft zelfs de ouders van André nog ontmoet. De twee kennen elkaar dankzij Fernando’s werk als danser, liet André weten: “Van Op volle toeren en Op losse groeven.”

Huisvriend

In februari vertelde André aan De Telegraaf over zijn nieuwe liefde: “Martin blijft mijn grote liefde en dat weet Fernando ook. Dat gevoel zal nooit veranderen. Hij kan daarmee leven. Want natúúrlijk is die rouw allemaal nog niet verwerkt. Maar ik ben ook niet iemand die heel lang alleen kan zijn. We kennen elkaar nog uit de tijd dat ik in een lange relatie zat met Wim van der Pluym, die ook overleden is. Toen was hij al een huisvriend van ons.”

Nóg een bijzondere gast

Het gala van het Nationale Ballet had naast dit mooie stel nog een bijzondere gast: koningin Máxima. Zij haalde een zomerse outfit uit de kast voor het evenement. Bekijk hier wat ze droeg.

Bron: ANP