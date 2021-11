Linda de Mol binnenkort te zien in nieuwe thrillerserie

Linda is binnenkort samen met acteur Egbert-Jan Weeber (40) te zien in de nieuwe vierdelige thrillerserie Diepe Gronden.

In de serie onderzoekt gedragsdeskundige Anna van Kessel (Linda) samen met het lokale rechercheteam onder leiding van Timon de Zwart (Egbert-Jan) de moord op een 17-jarig meisje in natuurgebied de Weerribben.

Scandinavische crimeserie

Linda is erg trots op de serie. “Ik ben een enorme fan van Scandinavische crimeseries en mijn grote wens was dan ook om zo’n serie te maken”, vertelt Linda in een persbericht. “Diepe Gronden is een ontzettende spannende en dramatische miniserie geworden, waar ik erg trots op ben. En natuurlijk was het zeer fijn om weer samen te werken met Will Koopman, en uiteraard ook met deze fantastische cast.”

Het verhaal

De miniserie gaat over de 17-jarige Daphne Oosthoek (Sterre van Woudenberg). Wanneer zij naakt en met een plastic zak om haar hoofd gevonden wordt in het water, wordt al snel gedacht aan een seksueel motief. Michel van Ginkel (Chris Zegers), de boswachter van de Weerribben, is de laatste die haar levend heeft gezien. Anna ontdekt al snel een connectie met een ander vermist meisje. Wanneer opnieuw een meisje verdwijnt gaan alle alarmbellen rinkelen...

Diepe Gronden is vanaf zondag 2 januari om 20.30 uur te zien op SBS6. De afleveringen zijn iedere maandag na de uitzending te zien bij Videoland. Ander rollen zijn er voor Chris Zegers, Hannah Hoekstra, Urmie Plein, Peter Blok, Mark Rietman, Ricky Koole, Susan Visser en Kasper van Kooten.

Linda de Mol: “Ik heb James Bond laten schieten voor Sinterklaas”

Bron: AD.