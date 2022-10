Linda de Mol en Peter Paul Muller reiken samen als ‘Cheryl en Martin’ Gouden Kalf uit

Will is onder meer bekend van de populaire serie Gooische vrouwen, met Linda als Cheryl Morero en Peter Paul als Martin Morero in de hoofdrol. Ook maakte zij films als Terug naar de kust en Alles op tafel, waarin Linda de hoofdrol vertolkte.

Passie voor films en series

Op het filmfestival won Will de oeuvreprijs omdat zij haar interesses, haar passies en haar humor als regisseur vorm heeft weten te geven in films en series. “Haar producties kennen veelal vrouwelijke personages en verhaallijnen en hebben de harten van miljoenen, zéér verschillende, Nederlanders weten te veroveren”, liet de organisatie weten.

Cheryl en Martin

Linda gaf aan maar wat trots te zijn op Will. Ze noemde het dan ook een terechte bekroning van een geweldige carrière. In totaal hebben Will en Linda volgens de actrice 645 dagen en nachten op een filmset gestaan, voor vijf langlopende series en vijf speelfilms. “Wij, Cheryl en Martin, zijn apetrots op jou”, zegt Linda.

De grote winnaars

Vrijdagavond zijn in de Stadsschouwburg in Utrecht nog meer Gouden Kalveren uitgereikt. Nieuwsgierig wie en welke films en series er met een prijs vandoor gingen? Dit zijn de winnaars van de 42e editie van het Nederlands Film Festival.

Bron: Instagram