Linda de Mol gaat onverwachts tóch nog haar verhaal doen

De aankondiging van het interview is vrij opmerkelijk, gezien het feit dat Linda eerder nog aangaf niks meer te zien in een interview. “Iets dat zo privé is moeten vertellen en uitleggen omdat je constant onder vuur ligt bij een handjevol sensatiezoekende opiniemakers (o.a. Beau, Rob Goossens, Youp en de grote aanvoerster van deze bizarre hetze, die sneue, intens valse Angela de Jong). Waarom zou ik het in Godsnaam nog doen, zo’n interview?”

Exclusief interview in LINDA

Linda besloot na deze verklaring haar werkzaamheden tijdelijk neer te leggen en was dan ook niet meer te zien in haar eigen tijdschrift of haar programma’s. Inmiddels is ze weer op langzaam begonnen met het oppakken van haar werkzaamheden en zal ze dus eind deze maand ook weer op de cover van haar eigen blad te zien zijn, mét een exclusief interview.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

In januari van dit jaar kwam naar buiten dat de partner van Linda, Jeroen Rietbergen, beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma The Voice of Holland. Linda verbrak hierna haar relatie met Jeroen en liet weten niet op de hoogte te zijn geweest van het grensoverschrijdend gedrag van haar ex-partner.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: RTL Boulevard