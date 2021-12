In de nieuwe Linda. laat ze weten dat het volgens haar helemaal niet slecht is om sóms even een avondje los te gaan.

Wietolie

Linda de Mol vertelt dat ze meer tijd heeft om leuke dingen voor zichzelf te doen, nu de kinderen het huis uit zijn. Maar toch komt het er bar weinig van. En wanneer het er dan wél van komt, kan dat zomaar memorabel zijn, laat ze weten. Vorig jaar kerst was zo’n avond, toen een vriendin wietolie meebracht.

Puur spul

Linda: “Toen kwamen er vrienden van ons eten en logeren. En zij had van de buurman een flesje wietdruppels gekregen. Zelf gemaakt, heel puur spul.” Iedereen nam slechts één druppel, maar daar voelde de presentatrice naar eigen zeggen flink veel van.

Zó gelachen

“Ik weet nog dat mijn nieuwe waterkan in de vorm van een vis een gek blubgeluid maakte bij het inschenken en dat dat gekke blubgeluid ons zeker een uur zo hard heeft laten lachen, dat ik de volgende dag pijn in mijn ribben had”, herinnert Linda zich.

Flarden herinneringen

Ze kan zich lang niet alles meer herinneren, maar sommige flarden nog wel. “We hadden waanzinnig goeie gesprekken, geloof ik, hebben nog een film gekeken waar ik me nul van herinner en de vreetkick bevredigden we met een enorm stuk oude kaas met mosterd en daarna een hele citroentaart met een fles limoncello. Ik had amper vijf uur geslapen, maar heb de hele week napret gehad van die ene avond. Waarmee ik maar wil zeggen: een keer een avond losgaan kan op een bepaalde manier ook goed voor je zijn.”

Bron: RTL Boulevard