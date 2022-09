Linda de Mol is eindelijk weer terug op tv

Voor het eerst praat Linda ook weer tegen de kijker. Ze heeft besloten nog geen interviews te geven, maar is wel te zien in een spotje op SBS6 voor het programma Miljoenenjacht. Linda is blij met haar terugkeer. “Heerlijk om weer in de studio te staan.”

Linda legde in januari al haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer na de onthullingen over The voice of Holland. Haar toenmalige partner en The voice-bandleider Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Linda stopte niet alleen met al haar tv-werkzaamheden, maar stond ook maandenlang niet op de cover van haar eigen blad. Wel was ze nog als actrice te zien in de serie Diepe Gronden.

Kijkers missen Linda

Ze liet ook Ik hou van Holland dat ze jarenlang presenteerde over aan Rob Kemps. Kijkers lieten zaterdagavond tijdens de eerste uitzending daarvan weten dat ze Linda missen achter de presentatiedesk. Er keken 606.000 mensen naar.

Five Live

Of het tv-icoon weer regelmatiger te zien is in tv-programma’s, is nog onduidelijk. “Linda heeft aangegeven vooralsnog alleen een nieuwe reeks van Miljoenenjacht te willen presenteren en daarnaast werkt zij momenteel aan Five Live”, laat Talpa weten aan NU.nl.

Five Live is een nieuwe tv-serie óver de tv-wereld, waarin Linda met Waldemar Torenstra de hoofdrol speelt. Deze serie kunnen we vanaf oktober zien.

Bron: ANP/NU.nl