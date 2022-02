Het programma zou in eerste instantie op 27 maart weer van start gaan, maar dat is volgens de zender toch niet haalbaar. Daarom is het nu verschoven naar het najaar van 2022, al wordt er nog geen specifieke datum genoemd.

“Alle begrip voor”

Marco Louwerens, directeur televisie bij Talpa, laat weten dat het uitstellen te maken heeft met de wens van Linda de Mol om even niet te werken.

“Eerder heeft Linda bij ons aangegeven dat ze haar werkzaamheden voorlopig wilde neerleggen en daar hebben wij vanuit Talpa uiteraard alle begrip voor. In overleg met de betrokken partijen is vervolgens besloten dat we het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht in het najaar uitzenden, zodat we het programma in de originele samenstelling kunnen maken”, zegt hij in een persbericht. “Op dit moment kijken we naar een passende oplossing voor het wegvallen van Miljoenenjacht in de programmering vanaf 27 maart.”

Nog even wachten

Het programma door laten gaan zonder Linda de Mol is volgens Imme Rog, directeur van de Nationale Postcode Loterij geen optie. “Postcode Loterij Miljoenenjacht en Linda horen bij elkaar. Wij wachten daarom graag tot Linda haar programma, als vanouds samen met Winston én weer met duizend man publiek, zal presenteren.”

Jeroen Rietbergen

Linda kondigde haar sabattical eind januari aan, nadat bekend werd gemaakt dat haar partner, Jeroen Rietbergen, zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen The voice of Holland. Linda liet weten zo kapot te zijn van liefdesverdriet en alle aantijgingen, dat ze even tijd nodig had voor zichzelf.

Bron: SBS