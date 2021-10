Linda de Mol onthult grootste angst: “Want ik wil heel graag oud worden”

Dat vertelt Linda zondag in Telegraaf.

Gezondheid

Linda de Mol is 57 jaar, fit en kerngezond. Toch neemt ze haar gezondheid niet voor lief. In Telegraaf vertelt de presentatrice dat ze heel dankbaar is voor haar goede gezondheid, én dat ze zich er extra voor inzet om een gezonde oude dag tegemoet te gaan.

Ziekte ouders

De reden is de de gezondheid van haar ouders, die mettertijd steeds slechter werd. “Mijn vader kreeg kanker, mijn moeder Alzheimer. Dat was heel cru: zij kon hem mentaal niet meer steunen, terwijl hij fysiek niet langer in staat was haar bij te staan.”, aldus Linda.

Enorm schrikbeeld

Voor de presentatrice was het heftig om te zien hoe snel de gezondheid van haar ouders achteruit ging. “Hun aftakeling is wel een enorm schrikbeeld”, gaat Linda de Mol verder. “Voor iemand als ik, die in de basis een enorme controlfreak was, blijft het lastig om te accepteren dat je dat niet in de hand hebt. Je kunt nóg zo hard je best doen, uiteindelijk beslist het lot. Daar zul je mee moeten dealen. Hoe dat ook uitpakt’, vertelt ze.

Grootste angst

Haar grootste angst is dan ook om óók ziek te worden. “Voorheen was ik daar nooit mee bezig. Als ik het druk had, at ik slecht en kwam slapen de volgende week wel weer. Nu leef ik wat dat betreft veel bewuster. Ik slik multivitaminen, moet van mezelf twee keer per week sporten, eet minder vlees, doorloop geregeld een check-up. Want ik wil heel graag oud worden, maar dan wel gezond en fit”, aldus Linda de Mol.

Op 4 november komt de film ‘Alles op tafel’ in de bioscoop, met onder anderen Linda de Mol in de hoofdrol. We vroegen Linda wanneer zij voor het laatst heeft gebakken, geflirt, gedanst en nog veel meer.

Bron: RTL Boulevard