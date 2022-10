Beeld ArjoFrank Fotografie

Linda de Mol open over haar gevoel na ‘The Voice’-schandaal: “Ik was bang depressief te worden”

Toen de schandalen rondom haar ex Jeroen Rietbergen en The Voice of Holland naar buiten kwamen, stortte Linda de Mol (58) volledig in. “Na een paar weken deed ik iets wat ik nog nooit gedaan had: ik zocht hulp bij een therapeut”, schrijft Linda in haar nieuwe editorial in haar eigen LINDA. magazine.