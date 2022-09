Linda de Mol openhartig over contact met Jeroen Rietbergen: “We praten met een therapeut”

Begin dit jaar komt de YouTube-serie BOOS met een uitzending waarin misstanden rondom The Voice of Holland aan de kaak worden gesteld. In de uitzending komen tientallen vrouwen aan het woord die onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma.

Eerdere relatiecrisis

Hoewel het nieuws bij Linda als een bom inslaat, is het absoluut niet de eerste relatiecrisis tussen de twee, zo onthult ze. De presentatrice ontdekte namelijk een paar jaar daarvoor al dat Jeroen via Instagram flirtte met een andere vrouw- maar, zo benadrukt ze, niét iemand van The Voice. Volgens haar ging het hierbij absoluut niet om grensoverschrijdend gedrag, maar ‘wel gedrag dat je in een relatie niet pikt’. Linda wijst Jeroen de deur, maar de twee maken het uiteindelijk toch weer goed.

Maandenlang niet gesproken

Dit jaar is ze een stuk minder vergevensgezind. Als het nieuws rondom The Voice naar buiten komt, wijst ze Jeroen opnieuw de deur. Hij vertrekt volgens Linda naar de Verenigde Staten om af te kicken van een verslaving die hem tot het grensoverschrijdende gedrag heeft aangezet. Daarna spraken ze elkaar maanden niet, tot Linda via zijn broer te horen krijgt dat hij een auto-ongeluk heeft gehad. “Na dat telefoongesprek ben ik eerst nog doorgegaan met de opnames, maar klapte ineens volledig in elkaar omdat ik besefte dat ik hem nooit meer gesproken zou hebben als dit anders was afgelopen”, zo vertelt ze verdrietig.”

Samen in therapie

Inmiddels zijn de twee weer on speaking terms. “We zijn beslist niet weer bij elkaar. We praten af en toe. Met hulp van een therapeut, omdat er nogal wat gebeurd is. Ik hoop dat dat mag”, zo sluit ze haar editorial af.

Bron: LINDA.