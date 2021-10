Linda de Mol over liefdesleven: “Ik hoop nooit op datingapps te belanden”

Dat betekent de presentatrice in Telegraaf .

Liefdesleven

Linda de Mol was getrouwd met Sander Vahler, met wie ze hun twee kinderen Julian en Noa kregen. In 2007 gingen de twee uit elkaar. “Het duurt altijd even, voordat je niet meer boos en gekwetst bent. Maar nu is alles ontspannen”, liet Linda eerder over haar scheiding aan het Duitse blad BUNTE weten.

Online daten

Inmiddels is ze al jaren gelukkig met Jeroen, die ook goed met haar ex-man overweg kan. “Die hebben geen problemen met elkaar, alles loopt prima”, aldus Linda de Mol. Maar mocht haar relatie onverhoopt toch stranden, dan ziet Linda zich niet snel op dating apps gaan.

Poging wagen

Aan Telegraaf vertelt de presentatrice dat ze er ook nooit gebruik van heeft hoeven maken. “Ik kwam ze altijd gewoon tegen!” Toch bekent Linda wel een poging te willen wagen, mocht het nodig zijn. “Er schijnt een app te zijn waar veel mensen die bekend zijn zich begeven. daar moet je ook voor toegelaten worden. Misschien dat ik dat zou durven, maar ik weet het niet hoor.”

De Dating Quiz

Linda de Mol presenteert het nieuwe datingprogramma De Dating Quiz, waarin koppels elkaar via een quiz leren kennen en daarná pas zien. Een gouden formule, meent Linda. “Je luistert alleen maar naar elkaar en let niet op iemands schoenen. Het uiterlijk komt daarna pas”, vertelt ze. “Het blijft fascinerend dat in veel gevallen iemands uiterlijk doorslaggevend is. Hier zien we hoe het ook kan.”

Op 4 november komt de film ‘Alles op tafel’ in de bioscoop, met onder anderen Linda de Mol in de hoofdrol. We vroegen Linda wanneer zij voor het laatst heeft gebakken, geflirt, gedanst en nog veel meer.

Bron: RTL Boulevard