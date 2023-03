Linda de Mol staat voor het eerst weer op de cover van haar blad

De nieuwste editie van het blad gaat namelijk over hormoonperikelen, iets waar menig vrouw door met de handen in het haar zit. Het is de eerste cover na twee Linda-loze edities. In januari van dit jaar liet Linda de Mol namelijk weten even te stoppen als covermodel. De nummers van februari en maart kregen een andere afbeelding, namelijk van een paar anonieme, roodgestifte lippen en een aangetrokken broekriem.

De nieuwe Linda gaat over helse hormonen en de presentatrice had het zelf ook niet bepaald makkelijk het afgelopen jaar. In 2022 nam ze een sabbatical vanwege de betrokkenheid van haar partner Jeroen Rietbergen bij het seksueel grensoverschrijdende gedrag achter de schermen bij The voice of Holland.

Die pauze heeft haar blijkbaar goed gedaan, want Linda is weer helemaal klaar om de kijkersharten te veroveren. Vanaf 5 maart presenteert ze wekelijks haar oude vertrouwde Miljoenenjacht op SBS6.

Bron: RTL Boulevard