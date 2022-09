Linda Hakeboom bezorgd over nieuwe knobbel, maar gaat uit van positieve uitslag

Nadat het even stil was op het Instagramaccount van Linda, geeft ze haar volgers vandaag een lange videoupdate over hoe het met haar gaat. De laatste keer dat ze iets van zich liet horen, stond ze zichtbaar te genieten op de Gay Pride, die eind juli in Amsterdam van start ging en ruim een week duurde.

Vallen en opstaan

“Ik ben natuurlijk een tijdje een beetje afwezig geweest hier op Instagram en ik kreeg inmiddels best veel berichtjes van sommigen van jullie om te vragen of alles wel goed met me gaat”, begint Linda. Het antwoord op die vraag noemt ze dubbel. “Want ja, het gaat goed met me. Ik ben behoorlijk aan het herstellen, ik kan weer een heleboel dingen doen in het leven en dat vind ik hartstikke leuk. Het gaat wel een beetje met vallen en opstaan soms.”

Fysieke uitdagingen

Niet alles gaat al even gemakkelijk. Zo is haar conditie nog verre van de oude en is haar schouder door de bestraling flink beschadigd. “Jassen aantrekken is moeilijk, m’n haar föhnen is moeilijk. Dat zijn allemaal van die dingen waar je normaal niet over nadenkt, dat je die gewoon kan.”

Nieuwe knobbel in borst

En dan is er nog de nieuwe knobbel die Linda onlangs in haar borst ontdekte. Haar arts maakt zich gelukkig niet direct zorgen. Bestralingsschade kan na maanden en zelfs jaren daarna nog ontstaan en erger worden, zo heeft hij haar op het hart gedrukt. Desondanks heeft het ‘een angstreactie in haar aangezet’. “Dat doet gewoon iets in je hoofd”, geeft ze toe. “Vroeger, als ik ooit al iets voelde, dacht ik niet eens aan de optie dat het zoiets als kanker zou kunnen zijn. En nu schiet dat natuurlijk wel meteen door m’n hoofd. En dat is iets waar ik mee moet leren leven.”

Ingewikkeld herstelproces

Voor morgen staat een echo gepland in het ziekenhuis. De dag erna is Linda jarig. Typisch, vindt ze zelf. “Het is allemaal heel leuk en heel minder leuk. Pieken en dalen.” Ze neemt zich voor om te blijven vertellen hoe ingewikkeld het is om van kanker te herstellen, want het voelt alsof ze zich opnieuw moet leren verhouden tot de wereld. “Ik loop soms echt wel met m’n kop tegen de lamp. Ik heb het gevoel alsof er een stroomtrein over me heen is gereden, en niet één keertje. Best wel heftig is het geweest. Ik zal gaan proberen om dat onder woorden te brengen.” Tot slot bedankt ze iedereen die contact met haar heeft gezocht om te vragen hoe het gaat.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram