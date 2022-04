Na ontelbaar veel ziekenhuisbezoeken, operaties en chemokuren, is ze eindelijk kankervrij.

‘Eindelijk ontspannen’

“Aaahhhhh! De uitslag van de scan is GOED!!! Er is officieel geen kanker meer te zien op de plaatjes”, schrijft ze enthousiast bij een vrolijk kiekje van haar en haar vriend. “Ik moet nu pas over een jaar weer terugkomen, dus tot die tijd kunnen we eindelijk een beetje ontspannen.”

Verhaal over borstkanker delen

In augustus 2020 ontdekte Linda een knobbeltje in haar borst. Ze dacht dat het ‘vast niets’ zou zijn, maar het bleek om de meest agressieve vorm van borstkanker te gaan. Ze onderging een jaar lang een intensief behandeltraject. Eind vorig jaar werden haar behandelingen afgerond. Op sociale media nam ze haar volgers mee in het proces. Ze deelde openhartig haar emoties, gevoelens en angsten over de intense periode rondom haar ziekte.

Linda Hakeboom in Libelle

De documentairemaker was dus bíjna niet naar de dokter gegaan vanwege het knobbeltje in haar borst. Om anderen te behoeden voor dezelfde fout, is ze over het hele traject gaan vloggen. In een interview met Libelle legt ze uit dat zij en haar vriend echt álles hebben gefilmd. “Hoe kwetsbaar het ook was, en dat voelde ook allemaal goed. Ik had steeds in mijn achterhoofd dat er vast mensen waren die er iets aan zouden kunnen hebben. Ik wilde zo eerlijk mogelijk laten zien hoe het is. De moeilijke momenten én als ik gelukkig of ergens blij over ben. Omdat ik wist waarvoor ik het deed, was het helemaal niet moeilijk.” Ze is nog altijd blij dat ze deze keuze heeft gemaakt. “Ik hoor geregeld van vrouwen die dankzij mijn verhaal naar de huisarts zijn gegaan om iets te laten onderzoeken dat ook foute boel bleek te zijn.”

Bron: Instagram