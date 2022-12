Linda Hakeboom deelt positieve gezondheidsupdate: “Weer even opgelucht ademhalen!”

Linda vertelt dat een dergelijke controle haar niet in de koude kleren gaat zitten. “Daar ging ik weer, in dat apparaat. In die witte tunnel die mij ging vertellen of ik nog even door mag op deze aardbol of niet. Iedere keer bouwt de spanning op naar het moment dat ik in de scanner wordt geschoven.”

“Het is een mentale mini-marteling”

De documentairemaker legt uit dat ze zichzelf vooraf altijd inprent dat het allemaal goed is, maar dat het lastig is om deze gedachtes vast te houden. “Als ik eenmaal het ziekenhuis binnenloop, weer een infuus in mijn arm krijg, dat apparaat ingeschoven word, dat enorme lawaai hoor van die machine die mijn lichaam in minuscule plakjes opdeelt, dan bereid ik me automatisch voor op slecht nieuws. Ineens voel ik het overal zitten. Terwijl de technologie om me heen giert, denk ik: ‘dat pijntje dat ik voelde, dat is natuurlijk een uitzaaiing. De artsen zien nu op hun schermpje dat het helemaal verkeerd is’. Het is een mentale mini-marteling.”

“Geniet van het leven!”

Gelukkig heeft ze opnieuw een goede uitslag gekregen. “Op de plakjes van mijn lichaam zijn geen kwaadaardige vlekken te zien. Ik mag weer even opgelucht ademhalen! Geniet van het leven, lieve mensen!”

