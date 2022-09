Linda Hakeboom geeft update over haar gezondheid na nieuw knobbeltje

“Ik ben heel erg opgelucht”, vertelt ze. “Meer opgelucht dan ik had gedacht.”

Vallen en opstaan

Na een tijdje stil te zijn geweest op social media, deelde Linda donderdag weer een videoupdate over hoe het met haar gaat. “Het gaat goed met me. Ik ben behoorlijk aan het herstellen, ik kan weer een heleboel dingen doen in het leven en dat vind ik hartstikke leuk. Het gaat wel een beetje met vallen en opstaan soms”, vertelde ze toen.

Bestralingsschade

Maar als herstellende van borstkanker blijven lichamelijke eigenaardigheden nog altijd spannend. Zo ontdekte ze onlangs een nieuwe knobbel in haar borst. Haar arts maakte zich gelukkig niet direct zorgen. Bestralingsschade kan na maanden en zelfs jaren daarna nog ontstaan en erger worden. Maar toch zorgde de knobbel voor wat angst. Daarom wilde ze graag een echo laten maken in het ziekenhuis.

Onzeker

Vlak voor de echo, deelde ze nog een kiekje van zichzelf op de onderzoekstafel. “Ik had niet gedacht dat het allemaal toch weer zoveel onzekerheid met zich mee zou brengen. Hoe vaak je ook tegen jezelf zegt: ‘het zal wel niks zijn’, diep van binnen denk je toch: misschien ben ik wel weer aan de beurt.”

Opgeluchte Linda Hakeboom

Gelijk na het onderzoek geeft ze haar volgers een update middels een video op haar Instagram Stories. “Goed nieuws”, zegt Linda terwijl ze zichzelf vanuit de auto filmt. “Wat heel fijn is, is dat de radioloog zei: ‘Je ziet geen littekens, maar onder je huid zitten wel littekens’. Dat kon ze ook goed zien zitten en daar zat wat vocht omheen. Dus dat is waarschijnlijk wat ik voelde.”

Het blijft spannend

Toch is de angst dat de kanker terugkeert nog altijd aanwezig. “Ik zeg natuurlijk tegen mezelf dat het niets is, maar dat is meer mezelf geruststellen dan dat ik het op dat moment ook echt geloof”, legt ze uit. “De optie is er gewoon en dat is spannend. Maar voor nu is het in ieder geval oké.” Ondanks de onzekerheid laat ze weten heel blij en opgelucht te zijn met het goede nieuws.

Interview in Libelle

Bíjna was documentairemaker Linda Hakeboom niet eens naar de dokter gegaan vanwege een knobbeltje in haar borst. Om anderen te behoeden voor dezelfde fout, begon ze erover te vloggen. “Mijn filmpjes blijken anderen echt te helpen”, vertelt ze in gesprek met Libelle. Benieuwd naar het hele interview? Je leest het hier.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Linda Hakeboom (@lindahakeboom) op 23 Sep 2022 om 8:00 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram