Linda Hakeboom openhartig over bijwerking chemo: “Ik kwam in de overgang”

In augustus 2020 ontdekte Linda Hakeboom een knobbeltje in haar borst. Ze dacht dat het ‘vast niets’ zou zijn, maar het bleek om de meest agressieve vorm van borstkanker te gaan. Ze onderging een jaar lang een intensief behandeltraject.

“Ik heb echt gedacht dat ik doodging”, zegt ze in de auto tegen Aran. “Als je denkt dat het leven over drie maanden klaar is, verandert dat iets in je.”

Bijwerkingen chemo

Linda kreeg zestien chemobehandelingen. Daar werd ze niet alleen kotsmisselijk van, ze raakte er ook door in de overgang.

“Je kunt onvruchtbaar raken door chemotherapie”, vertelt ze. Ze kreeg dan ook te maken met overgangsklachten. “Dan lag ik helemaal voor pampus op de bank door de chemotherapie en kreeg ik ook nog een opvlieger erbij. Dan moest ik wel om mezelf lachen hoor.”

Ze vervolgt: “Er werd meteen IVF aangeboden, dat was heel bijzonder. Je hebt maar heel kort om daar allemaal over te beslissen. Je hoort eerst: ‘je hebt kanker’. En dan hoor je: ‘wil je ivf?’ Dat ligt ook zo ver uit elkaar: ‘misschien overleef je het niet, wil je een kind?’”

Kinderwens

Hoewel Linda en haar vriend Rolf nooit een sterke kinderwens hebben gehad kozen ze toch voor de IVF behandelingen. “Ik heb nu een elftal in de vriezer”, vertelt ze.

Of ze ooit moeder wil worden, weet ze nog steeds niet. “Sowieso is het niet de bedoeling dat je de eerste twee, drie jaar überhaupt zwanger raakt. Ik denk dat als ik nu een kind zou krijgen, dat-ie er groen uit zou komen. Dat is niet goed”, lacht ze.

