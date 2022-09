Liza Sips onthult nare kwaaltjes na deelname aan Expeditie Robinson

Liza dacht in eerste instantie nog dat ze er goed vanaf was gekomen: waar veel mensen direct na de opnames al last hebben van lichamelijke klachten, leek er bij haar niks aan de hand te zijn. Helaas is dat nu wel anders, zo vertelt ze in haar Instagram Stories. “Nu, drie maanden later, heb ik ineens last van haaruitval. Gouden tips zijn welkom!”, zo schrijft ze.

Huidproblemen

En helaas voor Liza bleef het niet bij haar lokken. “Waar ik achteraf ook nog best wel veel last van heb gehad, was mijn huid. Je bent natuurlijk op een eiland, je bent de hele dag in de zon, met zout water. Je gebruikt zonnebrand en je kunt ’s avonds je huid niet reinigen. Daar moest mijn huid best wel aan wennen.”

Poepen in de zee

Liza gaat nog wat dieper in op het onderwerp persoonlijke hygiëne, ze onthult namelijk ook hoe je precies je behoefte kan doen op het eiland. Volgens haar zijn er twee opties: in het water of het land. “In het water spreekt voor zich. Op het land betekent, héél ver weg lopen, met een schop onder je arm. Daarna zo snel mogelijk de zee in!” aldus Liza.

Tanden poetsen

Een tandenborstel had ze ook niet bij zich op het eiland, dit was namelijk streng verboden. “Dus om de dag ‘poetsen’ met wat houtskool op je vinger. Vonden wij prettig, maar over hoe goed het – wel of niet – voor je tanden is, zijn de meningen verdeeld.”

Bron: Instagram