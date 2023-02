Lizzy uit ‘MAFS’ en haar vriend zetten bijzondere relatiestap

Het fotobewijs staat - zoals dat tegenwoordig gaat - op Instagram.

Lizzy uit ‘MAFS’ gaat samenwonen

Lizzy en Rutger hebben een samenlevingscontract ondertekend. Op Instagram delen de twee een kiekje waarop ze met het contract te zien zijn. Ze kozen een bijzondere dag uit voor deze mijlpaal, namelijk Valentijnsdag, de dag van de liefde. Toepasselijker kan niet, toch?

Valentijnsdag

Ze schrijven bij de foto: ‘Valentijnsdag, een dag om de liefde te vieren. Hoe bijzonder om op deze dag onze handtekeningen te zetten onder ons samenlevingscontract.’ De felicitaties stromen inmiddels binnen in de comment-sectie.

Ware liefde

Afgelopen zomer maakte Lizzy haar relatie wereldkundig door middel van deze lieve foto’s op Instagram. Tijdens de jaarwisseling liet Lizzy weten dat Rutger haar 2022 extra mooi had gemaakt. Zo schreef ze: ‘Een jaar met een lach en een traan, maar vooral een liefdevol jaar met het vinden van de ware liefde.’

‘Married at first sight’

In 2020 trouwde Lizzy nog met Lars in het populaire programma Married at first sight. Helaas werd Lizzy niet verliefd op Lars en kon ze de druk van de relatie niet aan. Tijdens het koppelsweekend kreeg het stel ruzie, en toen Lizzy daarna in de media commentaar gaf op de bedprestaties van Lars, was het voor eens en voor altijd gedaan tussen de twee.

