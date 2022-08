Lizzy van ‘MAFS’ in de wolken met ‘liefde van haar leven’

Op haar Instagram-account deelde Lizzy foto’s waar ze samen met haar nieuwe vlam op staat. Rutger is zijn naam en het stel is dolverliefd. “Het maakt niet uit wat we doen, ik geniet van alles”, staat er in het Engels onder haar fotobericht.

MAFS was geen succes

Lizzy hoopte tijdens MAFS te trouwen met een man waarmee ze de rest van haar leven zou doorbrengen, maar haar huwelijk met Lars was allesbehalve gelukkig. “Toen hij in het pak stond, vond ik hem wel knap. Daarna was het iets minder mijn type, laat ik het zo zeggen”, deelde ze eerder over haar huwelijk.

Geen goede bedkunsten

De twee gingen na het programma uit elkaar, waarna Lizzy de buitenwereld liet weten niet blij te zijn met de bedkunsten van Lars. Wat weer voor de nodige woorden tussen de twee zorgde.

