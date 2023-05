LLDL-kandidate kaart intimiteitsprobleem aan: 'Boos op mijn doos'

Ze vertelt aan Irma over een moeilijke periode in haar leven, die tot op de dag van vandaag gevolgen voor haar heeft.

Baarmoederhalskanker

“In 2020 kreeg ik baarmoederhalskanker met uitzaaiingen”, vertelt Anita openhartig aan Irma. Na de diagnose besluit ze zo veel mogelijk uit het leven te halen. “Ik heb nu zoiets van: Aniet, nu is het klaar, je gaat doen wat jij wil.” Hoewel het nu weer goed met haar gaat, heeft ze er nog steeds last van. “Ik heb natuurlijk die kanker gehad, daar”, zegt ze. “Dat is wel een gebied waar ik heel lang boos op ben geweest. Boos op mijn doos.”

Intimiteitsprobleem

Irma kijkt haar begripvol aan: “Die was niet goed.” Anita knikt bevestigend. “Die heeft me wel in de steek gelaten. Sinds dat gebeurd is, is er ook niemand meer aan geweest, zeg maar.” Irma lijkt te begrijpen waar Anita naartoe wil gaan. “Dus dat is een heel lastig dingetje qua intimiteit, denk ik?”

Toekomstige partner

Anita knikt. “Ik zou wel iemand eerst echt moeten vertrouwen voordat ik diegene toe kan laten op seksueel gebied. Mijn toekomstige partner, wie dat ook mag zijn, of jij dat bent of iemand anders, die zal wel geduld moeten hebben. Ik denk dat ik, als ik echt verliefd op iemand zou zijn en ik mijn hart aan iemand kon geven, het wel toe zou kunnen laten.”

Lang Leve De Liefde

Gelukkig begrijpt Irma haar volledig en dat zorgt bij Anita voor tranen. “Je kan nog zo’n leuk mens zijn, maar als iemand het niet kan handelen, ja, dan is dat een no-go, dan houdt het op.” De vrouwen sluiten hun gesprek af met een dikke knuffel. Later blijkt dat het onderwerp inderdaad geen no-go is voor Irma: de twee besluiten hun verblijf met elkaar te verlengen.

Bron: RTL Boulevard