Loes en José blikken terug op hun korte avontuur in de B&B van Leendert: ‘Ik had voor weken aan kleren bij me’

Loes was in eerste instantie erg te spreken over het voorkomen van de 69-jarige Leendert, die een B&B in de Belgische Ardennen runt. ‘Zijn lieve stem’ en ‘de manier waarop hij zich presenteerde’ maakte dat Loes met hoge verwachtingen bij de B&B aankwam. De eerste indruk was goed; Loes vond dat Leendert ‘heel veel rust’ uitstraalde. ‘‘Ik vond hem lijken op in het filmpje’’, vertelt ze in een aflevering van B&B vol liefde: love bites van RTL.

Kastruimte

Maar de eerste irritaties ontstonden niet veel later, toen Loes’ kamer geen kastruimte bleek te hebben. Die had ze naar eigen zeggen toch echt nodig. ‘‘Ik had voor weken aan kleren bij me.’’ Toen de twee diezelfde middag neerstreken op een terrasje, bleek des te meer dat ze misschien toch niet zo goed bij elkaar pasten. Wanneer Loes vertelt over haar overleden vader reageert Leendert daar niet direct op, tot grote ergernis van Loes.

‘‘Ik had niet gedacht dat de manier waarop we dat gesprek hadden gevoerd me zoveel zou raken’’, vertelt Loes. ‘‘Ik had gehoopt dat hij door zou vragen, van: hoe is het voor jou om je vader te verliezen?”

Drukke hond

Ook vindt ze Noah, de hond van Leendert, te afleidend. ‘‘Noah was erg opdringerig. Aan je snuffelen en zo, op momenten dat je daar niet zo van gediend was.’’ Als vervolgens ook nog liefdeskandidaat José mét hond aankomt en Leenderts aandacht vooral uitgaat naar zijn nieuwe arrivés, is Loes niet meer te genieten. De band tussen José en Leendert lijkt beter, maar nog geen twee dagen na aankomst besluit José dat de klik uitsluitend vriendschappelijk is. ‘‘Ik dacht in de nacht: wil ik dit?’’, vertelt José aan Loes. ,,Als vriendschap was het enig, met jou ook. Ik kon er wel weken blijven, gezellig. Maar het ging natuurlijk om de liefde.’’

Leendert Beeld RTL

Wanneer José het nieuws vertelt, doet Loes er nog een schepje bovenop: ook zij voelt geen liefde en gaat terug naar huis. ‘‘De klik was er gewoon niet, vanuit beide kanten. Dus dan houdt het op.’’

Rode draad

Loes vertelt wat haar nog meer allemaal dwarszat. Zo vond ze het vervelend dat de fanatieke Leendert tijdens een potje tennissen weinig ruimte bood voor gezelligheid. ‘‘Ik dacht: we gaan gezellig een balletje heen en weer slaan en gewoon ondertussen wat kletsen. En toen werden we ook weer afgeleid door de honden. Dat was wel een beetje de rode draad daar.’’

Ook een opmerking van Leendert aan de ontbijttafel schoot bij Loes in het verkeerde keelgat. ‘‘Hij vroeg of we alle taken al gedaan hadden. Toen dacht ik: nee, dit is niet hoe ik met iemand om wil gaan. Toen jullie terug kwamen van wandelen en jij zei dat je wegging, dacht ik: dan ga ik het ook gelijk zeggen. Dan ga ik niet wachten tot er weer iets anders aan de hand is.’’

Moederziel alleen

Dus dat was dat: de vrouwen vertrekken en Leendert blijft moederziel alleen achter in zijn B&B. Omdat het plotseling toch wel erg stil is in huis, vraagt hij zijn dochter of ze hem een paar dagen wil komen vergezellen, tot de andere kandidaten arriveren. Loes en José zijn benieuwd wie dat zijn. ‘‘Wat denk je Loes, wat voor vrouw past bij Leendert?’’, vraagt José. ‘‘Ik in ieder geval niet’’, reageert Loes. ‘‘Ik ken hem eigenlijk te kort om daar iets over te zeggen.’’ José heeft wel een idee: ‘‘Een rustige vrouw die ook wel van aanpakken houdt.’’

Hoewel het avontuur van korte duur was, geven beide vrouwen aan ervan te hebben genoten. Ze staan allebei nog steeds open voor de liefde, al heeft dat nu niet hun prioriteit. ‘‘Ik geloof zeker nog in liefde, maar ik ben voorlopig even gestopt met daten’’, zegt Loes. ‘‘Komt het er toch van, dan is dat prima. Dus als er een mooie, leuke, gezellige man is die bij mij past en die mij aankan, graag.’’

‘‘Ik ben hartstikke gelukkig alleen’’, vult José aan. ‘‘Als er een aanvulling zou komen, sta ik daar wel voor open.’’

Bron: RTL