Loes Haverkort en haar gezin emigreerden naar Frankrijk en zijn daar gelukkig

Loes die onder meer bekend is van de serie DNA, de musical Soldaat van Oranje en als kandidate in Wie is de mol? in 2018 besloot samen met haar man, pianist en componist Floris Verbeij, zoon Johannes (11) en dochter Marie (9) in Frankrijk te gaan wonen. Ze mist Nederland geen moment, omdat ze er vaak nog komt om te werken, vertelt ze aan De Telegraaf. “Dat hoeft niet. Ik ben er gewoon nog, gemiddeld eens per twee weken, want ik ben flink aan het werk.”

Voor haar is dit de perfecte combinatie: ik werk in Nederland en laad me dan op aan het ‘stadse’ leven. Daar ben ik volledig gefocust op mijn werk. Als ik naar Frankrijk ga, heb ik alle aandacht voor mijn gezin. Zo’n 99 procent van de tijd loop ik zonder make-up rond in mijn joggingpak. We leven daar in een lagere versnelling. Met uitzicht op de zonnebloemen en meloenen die onze buurman verbouwt, prachtig.”

Per toeval een huis in Frankrijk

Per toeval vond Loes het huis in de Franse vallei. Ze kwam regelmatig in die buurt omdat er ook een oom woont. “Omdat we ons daar zo fijn voelden, waren we stiekem al een beetje aan het rondkijken, zo van: wat zouden we hier kunnen kopen áls we hier ooit zouden willen wonen?.”

Een makelaar vertelde dat de eigenaar, een man van 94, net was overleden en zijn dochter zou het huis de komende maand verkopen. “Dat voelde als een enorme kans die zomaar op ons pad kwam.”

Grotere wereld voor de kinderen

Haar kinderen waren volgens de actrice en zangeres die binnenkort haar eerste album uitbrengt, meteen enthousiast over de stap naar Frankrijk. “Nou, andere mensen vragen weleens: ‘Wat doe je de kinderen áán?’ Maar we zagen juist wat we ze bíeden: een grotere wereld, meer perspectief, verschillende culturen en talen.”

De kinderen hebben het avontuurlijke gen meegekregen en hebben er al vrienden gemaakt. “Mijn zoon ging er bijvoorbeeld op de eerste schooldag al helemaal voor. Op het schoolplein stortte hij zich tussen de kinderen daar, terwijl hij nog geen woord Frans sprak. Nu wel, vloeiend! Ik moet vaak aan hem vragen: ‘Wat zei die meneer?’ of ‘Wat moet ik nu precies doen voor je juf?’ Hij is mijn vertaler.”

