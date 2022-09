Loes Luca draagt liever een haarstukje: “Waarom heeft God mij niet wat meer haar gegeven?”

Daarom draagt ze het liefst een haarstukje.

Loes Luca schaamt zich

Dat vertelt de actrice openhartig in de podcast Darmstad FM van Tina de Bruin. “Ik zie natuurlijk mijn achterhoofd bijna nooit. Dan zie ik dat terug op de foto en dan denk ik: gadverdamme, wat afschuwelijk. Waarom heeft God mij niet wat meer haar gegeven?”, vertelt ze.

Haarstukje

Daarom heeft Loes een haarstukje. Die kan ze opdoen om haar achterhoofd wat meer te bedekken. Ze wil alleen niet dat mensen denken dat het een toupet is. “Het is een rondje waar ik mijn eigen drie haren doorheen trek”, legt ze uit.

Onprettig gevoel

Ze draagt ‘m niet iedere dag, maar wel als ze op televisie komt. “Dat vind ik zelf prettiger, ik voel me er onprettig bij als ik dat niet heb. Want ik weet hoe dat eruit ziet en dan zit ik me daarvoor te schamen. Dat wil ik liever niet. Ik wil gewoon haar hebben”, aldus Loes.

Enige voordeel

Loes heeft niet alleen weinig haar op haar hoofd, zo laat ze weten. Ook op haar benen is weinig haar te vinden. Dat is dan weer een voordeel, vindt ze zelf. “Ik hoef mijn benen nooit te scheren, dat is het enige voordeel. Er zit geen haar op.”

Bron: Darmstad FM