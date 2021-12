De Special Forces voeren complexe militaire operaties uit om onveiligheid, oorlog en terrorisme tegen te gaan. Een zware baan die een keiharde mentaliteit en veel training vereist.

Special forces VIPS

In het nieuwe RTL-programma Special forces VIPS ondergaan tien bekende Nederlanders trainingen van voormalig Special Forces. Het gaat om actrice Gaby Blaaser, acteur Alkan Cöklü, DJ Dave Roelvink, radio-nieuwslezer Hannelore Zwitserlood, presentator Tim Haars, ex-judoka Roy Meyer, radiomaker Giel Beelen, oud-tennisser en presentator Jamie Trenité, ex-bokster Nouchka Fontijn en actrice Imanuelle Grives.

Special Forces VIPS Beeld RTL

Alles loslaten

Deze BN'ers moeten tijdens hun trainingstijd in Slovenië alles loslaten: status, identiteit, keuzevrijheid, weerstand. Hun namen bestaan niet meer: zij worden omgedoopt tot een getal tussen de 1 en de 10. In hun ijzerharde training is geen plek voor discussie, pauze of emoties. En vroeg of laat breekt dat iedereen op.

Hannelore breekt

In de eerste aflevering is meteen te zien dat Hannelore, nummer negen, het heel zwaar heeft. Ze merkt aan zichzelf dat ze de groep vertraagt en paniekerig wordt van de hele setting. Ze krijgt een zwaar gesprek met de commando's die haar trainen in het programma, waarin ze uiteindelijk breekt. Haar pestverleden en bewijsdrang halen haar in. Ze barst in tranen uit. Ze mist haar man en haar kinderen. “Wat zou het slimst zijn om te doen nu?”, wordt haar gevraagd. “Staff, ik geef op”, zijn Hannelores woorden. “Blijf vooral trots”, geven de commando's haar nog mee.

Respect

Ondanks de vele tranen die vloeien, gaat Hannelore met opgeheven hoofd naar huis. Dat zien ook de kijkers. Massaal laten zij weten respect te hebben voor Hannelore en haar beslissing om naar huis te gaan. “Je mag echt trots zijn op jezelf!”, reageren kijkers massaal. Hannelore wordt met recht een ‘topvrouw’ genoemd.

Special Forces VIPS aan het kijken op Videoland en bijna meehuilen met Hannelore Zwitserlood.



Ik kan dat. #specialforcesVIPS — Kwit77 (@kwit77) 19 december 2021

Nou Hannelore, je mag echt trots zijn op jezelf!

Ik had mezelf al niet eens aangemeld voor dit#specialforcesvips — Only Sony (@only_sony) 19 december 2021

Respect voor Hannelore wat een top vrouw! #SpecialForcesVIPs — Mrchipie (Niels) (@NielssTuinstra) 19 december 2021

Lovende reacties

Het programma zorgde direct al voor veel uiteenlopende reacties. Mensen zijn enerzijds behoorlijk onder de indruk van het programma en de intense trainingen die de deelnemers ondergaan.

Ik ben normaal gesproken nooit zo van de ....met BN-er programma's. Maar #specialforcesvips is wel een uitzondering. Interessant om te zien wat er gebeurt als status, ego en privilege, waar deze mensen normaal gesproken van aan elkaar hangen, wegvalt. Wat blijft er dan nog over? — Rinke Velds (@rinkevelds) 19 december 2021

#specialforcesVIPS wat een tof programma. Bam! 😎 — Michael 🍥 (@MvK010) 19 december 2021

‘Lijkt niet op de realiteit’

Maar niet iedereen is even enthousiast. Volgens sommigen lijken de opdrachten die de deelnemers ondergaan in de verste verte niet op de realiteit van de Special Forces. “Alleen die afscheidsbrief klopt”, weet een moeder van een marinier te vertellen. Een heftige opdracht. Zo moest Dave Roelvink in die brief al afscheid nemen van zijn pasgeboren zoontje.

Als moeder van een marinier kan ik beamen dat alleen die afscheidsbrief klopt. De rest … slap aftreksel. #specialforcesvips — Mirjam (@TrampsLikeMe) 20 december 2021

Nageaapt

Ook klinkt er een ander soort kritiek. Het programma komt veel kijkers namelijk wel heel bekend voor. Zo vergelijken velen het met Kamp Waes en Kamp Van Koningsbrugge. Volgens veel kritische kijkers zijn deze programma's een klap beter en realistischer. Daarbij zitten er in deze twee kampen geen BN’ers. En dat wordt gewaardeerd.

#SpecialForcesVIPs is een soort Kamp Waes, maar dan van d'n Aldi. — Incorrect Ed (@IncorrectEddy) 19 december 2021

Dat #specialforcesVIPS is echt slecht. Voelt heel nep aan. Dan liever #kampwaes of #kampvankoningsbrugge. Maar toch benieuwd naar de volgende afleveringen. — Roelf-Jan Drent (@Erjeetje) 19 december 2021

Een soort kamp van Koningsbrugge maar dan van de Ali Expres. #specialforcesvips — DataGrid (@Toffifeetjes) 19 december 2021

#specialforcesvips ik vond #kampvankoningsbrugge beter. Heeft te maken met de normale normen en waarden. Het gewoon praten van de leiding. Bewust maken kan ook normaal. Ik ben gaan zappen! — Henry Wessels (@HenryWessels) 19 december 2021

Dit programma lijkt wel heel op het programma wat vanaf 6 januari 2022 weer te zien is op NPO 1, maar hier zijn gelukkig geen VIPS in te zien, behoudens de presentator dan #specialforcesvips pic.twitter.com/adLion9qDd — Melle ten Hoor (@MelletenHoor) 19 december 2021

Je kunt de eerste aflevering van Special forces VIPS hier terugkijken. De rest kun je zien op Videoland.

