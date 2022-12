Lofzang: Lenny Kuhr bejubelt Louis van Gaal in ‘Even tot hier’

In het tv-programma van Niels van der Laan en Jeroen Wu vertolkt Lenny Kuhr een speciale versie van het songfestivalhit De troubadour. Het liedje heet voor de gelegenheid: Admiraal Van Gaal.

Lenny Kuhr in ‘Even tot hier’

In Even tot hier gaat het natuurlijk uitgebreid over het WK. Over de rellen na de overwinningen van Marokko, maar ook over het Nederlands elftal. Door drie goals, gescoord door Memphis, Blind en Dumfries, gaat Nederland door naar de kwartfinale.

Volgens Lenny Kuhr komt dat maar door één iemand: onze bondscoach. Toch is de 72-jarige zangeres niet alleen maar lovend over Van Gaal. Ze noemt het spel van het Nederlands elftal namelijk ‘niet fraai’. Ook zingt ze dat je als kijker ‘in slaap valt voor de tv’. Maar zolang we winnen, maakt dat allemaal niet uit, vindt ze.

Lenny Kuhr bezong al eerder voetbal

Het is niet de eerste keer dat Lenny Kuhr haar liedje aanpast naar aanleiding van voetbalwedstrijden. In 1974 zong ze Rinus Michels namelijk toe met De generaal.

En tien jaar geleden zong ze nog De controleur. Dit zong ze toen voor Mark van Bommel. De tekst was geschreven door Jan Mulder.

Overigens is het niet per se een goed teken als Lenny haar nummer ten gehore brengt. Twee dagen nadat ze De controleur zong, werd Nederland uitgeschakeld op het EK van 2012. En we weten allemaal wat er in 1974 gebeurde...

Kijkers onder de indruk

Op Twitter regent het complimenten voor de zangeres. Mensen zijn verbaasd dat zij op haar leeftijd nog zo goed kan zingen.

Briljant optreden van #LennyKuhr net bij #Eventothier. Van 'Generaal' voor Michels in '74 tot 'Admiraal' voor van Gaal bijna 50 jaar later. Nog steeds zo'n mooie stem!https://t.co/qVkHKXdrJp — Ornella v.d. Ende (@OrnellavdEnde) 3 december 2022

Mag ik even onder de indruk zijn van de stem van Lenny Kuhr (72)?#eventothier #deadmiraal — Liesbeth vd Vliet (@Konardel) 3 december 2022