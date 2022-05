Loiza Lamers in het ziekenhuis na ongeval

Dit laat haar management weten aan Shownieuws. Naar omstandigheden gaat het goed met het model.

Loiza is aangereden door een auto

Eerder werd uitgegaan van een ongeluk tussen twee fietsen, maar haar manager vertelt dat ze op de fiets zat en is aangereden door een auto. Ze is erg geschrokken van het ongeluk en verblijft momenteel nog in het ziekenhuis om foto’s te laten maken. Uit deze foto’s moet blijken of er sprake is letsel. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Nieuwe presentatieklus voor Loiza

Loiza won in 2015 het populaire televisieprogramma Holland’s next top model. In april werd bekend dat ze zeven jaar later het nieuwe, dertiende seizoen van dit programma mag presenteren. “Ik spat bijna uit elkaar van geluk en trots! Bedankt voor het vertrouwen en de kans, let’s do this”, zei ze daarover. Het nieuwe seizoen wordt speciaal voor Videoland gemaakt. Wie er in de jury zit, wordt nog bekendgemaakt.

Loiza Lamers vertelt in ‘Zo moeder, zo dochter’ over haar goede band met haar moeder: “Zij was mijn vangnet”

Bron: Shownieuws