Loiza Lamers zet een grote stap in haar relatie: “Dankbaar voor dit moment en voor jou”

Een boek, een eigen realitydocumentaire bij Videoland én een liefde. Het jaar 2021 is voor Loiza een aaneenrijging van hoogtepunten. En nu, halverwege 2022, voegt ze daar nog een mijlpaal aan toe.

Loiza Lamers en vriend kopen eerste huis

‘Ons leven samen is vanaf het eerste moment een feestje en liefdevol avontuur’, schrijft Loiza bij onderstaande foto als ze het nieuws met haar 200.000 volgers deelt. ‘En vanaf vandaag mogen wij dit avontuur voortzetten, want wij hebben samen een huis gekocht! Dankbaar voor dit moment en voor jou.’

Haar maatje

Afgelopen december vierden Loiza en Jelle hun eerste kerst samen. Een moment waarnaar Loiza enorm uitkeek, zo vertelde ze in gesprek met Libelle. “Já, kerst is mijn favoriete feest. Dit jaar helemaal, want het wordt mijn eerste kerst met een vriend, zó leuk! Mijn zusjes en broertje hebben al jaren een relatie. Ik zat dan altijd een beetje zielig in dit gezelschap…”

Haar moeder Mirjam is blij dat Loiza in Jelle een goede partner heeft gevonden. “Ik heb altijd tegen haar gezegd dat het fijn is om een maatje te hebben bij wie je thuis kunt komen en gewoon jezelf kunt zijn. Bij wie je niks hoeft uit te leggen, iemand die er onvoorwaardelijk voor je is”, vertelde ze. “Mijn man en ik zijn al dertig jaar samen en we zijn nog steeds elkaars maatjes. Dat wens ik ook voor Loiza, dus ik ben heel blij voor haar. Het klopt nu gewoon. Ik hoop dat het voor het leven is, maar dat weet je nooit.”

In het Libelle TV-format Zo moeder, zo dochter gingen Loiza en Mirjam de strijd met elkaar aan.

Bron: Instagram