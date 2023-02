Lola Brood is moeder geworden van een dochtertje: ‘Zo gelukkig’

De 37-jarige kunstenares vertelde het nieuws in een gesprek met Shownieuws. “Heel blij met onze dochter”, vertelt de kersverse moeder. “Ze slaapt goed. Ze doet alles goed. Echt zo’n sterk meisje.” In oktober kondigde ze haar zwangerschap aan op Instagram met foto’s van haar babyshower.

Ook zus én trotse tante Holly Mae Brood is dolgelukkig met de nieuwste aanwinst in de familie. “Ik ben tante geworden. Het is echt fantastisch.” Holly Mae had daarnaast de bijzondere eer om bij de bevalling te mogen zijn. “Van begin tot eind. Lola is de beste versie van zichzelf nu.”

Bron: ANP