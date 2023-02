“Wat is het mooi dat je gewoon een kleine mini-me hebt”, vertelt de trotse moeder aan RTL Boulevard. Lua werd al in december geboren, maar haar geboorte was nog even geheimpje. Al was daar niet echt een reden voor, biecht Lola op. “We zaten gewoon eigenlijk op een hele grote roze wolk”, vertelt ze lachend.

Lola Brood stelt dochtertje voor: ‘Wat is het mooi’ Beeld RTL Boulevard

“Mama en mijn zusjes helpen heel goed. Die zijn ook zó verliefd.” Bijzonder is ook dat zusje Holly Mae bij de bevalling aanwezig mocht zijn. De kersverse mama vertelde aan Shownieuws al hoe goed het ging: “Ze slaapt goed, ze doet álles goed. Echt zo gelukkig. Alleen maar vlinders.”

Opa zou trots zijn

Nu Lola net moeder is geworden, mist ze haar vader nóg een beetje meer. In een eerder interview met De Telegraaf vertelde ze dat ze een foto van haar vader in de babykamer ging hangen. “Mijn vader zou de leukste opa van de wereld zijn geweest. Wat zou hij gelukkig zijn geweest om zijn kleinkind vast te houden. Hij zou door het dolle heen zijn geweest en veel tijd aan haar hebben besteed.”

