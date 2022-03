Lone van Roosendaal bedankt ‘GTST’-kijkers na vertrek: “Voorgoed dit keer”

Op Instagram schrijft ze een dankwoord aan de GTST-fans en haar collega's en plaatst ze een hilarisch filmpje.

Lone van Roosendaal neemt afscheid

“Billy de Palma has left the building en dit keer voorgoed. Dank aan alle trouwe kijkers! En grote dank aan alle lieverds van GTST voor de fijne tijd”, schrijft Lone.

Vervroegd pensioen

“Wat een toptijd! Dank dank dank... ik ben met Richard van Nooten met vervroegd pensioen. Het gaat jullie goed! Op naar nieuwe projecten!”, laat ze weten.

Exit voor Lone en Edwin

Ze verwijst hier naar haar tegenspeler Edwin Jonker, die de rol van Richard van Nooten speelde. In de soap is Richard naar het buitenland gevlucht nadat hij ten onrechte in de gevangenis terecht kwam door Ludo. Het was ook Ludo die hem uiteindelijk hielp te ontsnappen. Zijn liefje Billy reist hem achterna en dat betekent de exit voor zowel Lone als Edwin.

Vele comebacks

Het is ook niet voor niks dat Lone ‘dit keer voorgoed’ schrijft. De actrice heeft namelijk nogal wat comebacks gemaakt in de soap. In 2018 maakte ze haar entree en ze verliet de soap daarna verschillende keren.

Nu wel voorgoed?

Haar vorige afscheid was bij de zomercliffhanger van 2021. Billy sloeg op de vlucht na de moord op Leon, maar zo als verwacht kwam een paar maanden later. Zou het nu echt voorgoed zijn?

‘GTST’-ster Lone van Roosendaal over haar relatietherapie

Bron: Instagram